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Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem Oruç yaşı mesleği hayatı

Televizyoncu, köşe yazarı olan Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem Oruç kimdir? İşte Merve Şebnem Oruç biyografisi Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem Oruç yaşı mesleği hayatı

10 Ekim 2019 Perşembe 00:07
Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem Oruç yaşı mesleği hayatı

Televizyoncu, köşe yazarı olan Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem Oruç kimdir? İşte Merve Şebnem Oruç biyografisi Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem Oruç yaşı mesleği hayatı

Merve Şebnem Oruç kimdir? 

Merve Şebnem Oruç, 1980 yılında Lüleburgaz'da doğdu.

Mimarlık, fizik ve felsefe eğitimlerinden sonra 10 yıl boyunca özel sektörde, uluslararası şirketlerde çalıştı.

Bilişim alanında üst düzey yöneticilik, genel müdürlük ve danışmanlık yapan Oruç, 2013 yılından bu yana medya sektöründe faaliyet göstermektedir.

Oruç, TRT'nin İngilizce haber kanalı TRT World'ün kuruluşunda yer aldı ve online departmanını kurdu.

Yeni Şafak gazetesinin yanı sıra çeşitli yerli ve yabancı gazete ve platformlarda köşe yazıları ve analizleri yayınlamaktadır.

Aynı zamanda Oruç, tvnet televizyonunda hazırladığı “Karşı Karşıya” programını sunmaktadır.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 00:07
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