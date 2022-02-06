Merti öldüren şırınga çikolata için rapor çıktı!

Ankarada, ilkokul öğrencisi Mert Y.K.nin (7) şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada Tüketici Hakları Derneğinin, ürünün güvenli olmadığına ilişkin raporu da dosyaya girdi.

Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunun 1inci sınıf öğrencisi Mert Y.K., 10 Aralık 2019da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Taycı hakkında taksirle ölüme neden olmak suçundan 6şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17inci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da taksirle ölüme neden olmak ve görevi kötüye kullanmak suçlarından 13er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22nci Asliye Ceza Mahkemesinde ayrı dava açıldı. İki dava, Ankara 17nci Asliye Ceza Mahkemesinde birleştirildi.

AİLENİN AVUKATLARI RAPORU SUNDU

Dava dosyasına, Mert Y.K.nin ailesinin avukatları tarafından Tüketici Hakları Derneğinin söz konusu ürünün güvenli olmadığına ilişkin hazırladığı rapor sunuldu. Raporda, üreticinin piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorunda olduğu vurgulanarak, "Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemelerin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara, bunların da olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alarak değerlendirilir" denildi.

AMBALAJI AÇMADAN KAPAĞIN AÇILABİLECEĞİ...

Raporda, ürünün ambalajının hem kabını hem de kapağının bir kısmını sardığı, ürünün açılması için öncelikle ambalajın açılması gerektiği ancak yapılan kontrolde ambalajı açmadan da kapağın tırnak ya da diş ile açılabileceğinin anlaşıldığı kaydedildi. Bu durumda ürünü kullanacak bir küçüğün önce ambalajı açmak yerine kapağı ağızla ya da tırnakla çekebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ürünün ambalajının açılması durumunda da kapağının açılması için yine tırnağın ya da dişin kapağa geçirilmesinin gerektiği görülmüştür. Ürünün kapağının huni şeklinde olması nedeniyle kaygan plastikten üretilmiş ürünün kapağın, büyük kısmına tırnak geçirmeden çekilmesiyle açılmasının zor olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle huni şeklinde üretilmiş kapağın çekilme suretiyle açılması durumunda üründen herhangi bir ikinci işlem yapmadan ayrılması imkanı bulunmamaktadır.

GÜVENLİ OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEKTİR

Ürünün kapağının açılması sonrasında ürüne bağlı kalmasını sağlayan bir mekanizma ya da çevirerek açılmasını sağlayacak bir sistemin bulunmadığı görülmüştür. Kapağı bulunan benzer şekildeki tüp kaplı çikolatalar ya da diş macunlarının kapaklarının çevirerek açma mekanizmasına sahip olduğu ya da açıldığında ürün üzerinde kalmasını sağlayan aparatlarının bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle ürünün kapağının hedef tüketici kitlesince açılması sırasında güvenli olduğundan söz edilemeyecektir."

DOĞRUDAN AĞZA ENJEKTE EDİLMESİ TEHLİKELİ

Bu tespitlerden sonra ürün içindeki çikolatanın arkasında bulunan mekanizmaya bastırılmasının ardından ince ucundan çıkarılarak doğrudan ağza enjekte edilerek tüketilmesinin de tehlikeli olabileceği belirtilip, "Hedef tüketici kitlesi bakımından yapılan inceleme neticesinde ürünün kapağının açılması ve tüketilmesi şekli bakımından Güvenli Ürün olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır" denildi. kaynak: ahaber