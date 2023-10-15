Merter'de kontrolden çıkan araç takla atıp bariyerlere çarptı

Kaza saat 05.30 sıralarında Merter D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aykut O. idaresindeki panelvan araç yan yolda, süratli bir şekilde seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla atmaya başladı. Takla attığı esnada araç şoförü Aykut O. aracın patlayan camından fırlayarak bariyerlerin arasına düştü. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada camdan fırlayan sürücü Aykut O. olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan arkadaşları Abdullah A., Emir V., Mustafa B., Efe K., yaralandı.

Feci kaza ile ilgili konuşan Nedim Mehdioğlu, "Gördüğünüz sarı araba o taraftan takla atarak geldi. 60 metre kadar takla attı. Araçtan düşenlerden biri orada öldü zaten. Bir şahsın daha durumu ağırdı. Birinin de kolu falan kırılmıştı. Bariyerlere çarpıp takla atarak buraya kadar sürüklendi araç. Bir kişi vefat etti birinin de durumu kritikti. Toplam 5 kişi yaralandı. Başka bir araca çarpmadı" ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücü Aykut O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 4 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonrası D-100 Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ulaşımın yan yoldan sağlandığı Edirne istikametinde, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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