Mertens'in bu kararına çok şaşıracaksınız!

Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ile evlerinin kapılarını Galatasaray Televizyonu’na açtı. Çiftin röportajına "Oğlumuza Mehmet adını verebiliriz" cümlesi damgasını vurdu.

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, sarı-kırmızılı kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdiğini dile getiren Mertens, "Türkiye’ye ilk geldiğimizde muhteşem bir atmosferle karşılandık. Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdik. Buraya geldikten sonra da hemen ev bakmaya başladık ve şu anda muhteşem bir yerde yaşıyoruz." diye konuştu.

Çocuk sahibi olmanın hayatında önemli değişiklikler yarattığını dile getiren Dries Mertens, "Çocuğumuzun hayatımıza girmiş olmasından dolayı çok memnunum. Daha önce eve geldiğim zaman eşim vardı, tabi ki eşimi görmekten dolayı çok mutluluk duyuyorum ama artık bebeğimiz de var. Bu beni insan olarak çok fazla değiştirdi." dedi.

"Oğlumuza Mehmet adını verebiliriz"

Napoli'deki lakabının Ciro olması hakkında oyuncumuz, "Ciro, Napoli’de aslında Napoli’lere verilen bir lakapmış, benim de lakabım Ciro’ydu. Orada 9 sene yaşadıktan sonra oradan bir hatıra olsun istedik ve bunun için de oğlumuzun ismini Ciro Romeo koyduk." açıklamasını yaptı.

Katrin Kerkhofs, "Belki iki sene burada yaşadıktan sonra da oğlumuza Mehmet ismini de verebiliriz. Dries çok mükemmel bir baba, geldiğinizde de gördüğünüz gibi oğluyla çok ilgileniyor, biberon dahi veriyor. Onun haricinde sürekli onunla zaman geçirmeye çalışıyor, ona bakıyor belki şakayla karışık baba olarak eş olmaktan çok daha iyi (şaka yapıyor)" dedi.