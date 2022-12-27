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Spor Mertens transferinde mutlu son! Resmi açıklama geldi
Spor

Mertens transferinde mutlu son! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens'in eski takımına döneceği hakkında söylentiler ortaya atılmıştı. Bu konuyla alakalı açıklama yapan Dries Mertens Anderlecht'e geri döneceği hakkındaki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 19:56:00 -
Mertens transferinde mutlu son! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens'in eski takımına döneceği hakkında söylentiler ortaya atılmıştı. Bu konuyla alakalı açıklama yapan Dries Mertens Anderlecht'e geri döneceği hakkındaki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Dries Mertens'in Belçika basınında yer alan haberlere göre eski kulübü Anderlecht'e geri döneceği hakkında söylentiler ortaya atılmıştı. Bu sezon başında Galatasaray'a Napoli'den bedelsiz bir şekilde gelen tecrübeli oyuncu Belçika basınında yer alan haberlere açıklık getirdi.
Akşam'a göre; Anderlecht'in Dries Mertens'i kadrosuna katmak istediğini ileri sürdü. Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın sezonun bitmesiyle birlikte, Belçika ekibine geri dönebileceği belirtildi

Kariyerinde PSV ve Napoli gibi takımlarda forma giyen Mertens, Anderlecht altyapısında yetişmişti. Buna karşılık Mertens, Belçika basınında yer alan iddianın doğru olmadığını söyledi.

Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşmesi olduğunu kaydeden yıldız oyuncu, "Galatasaray kalmamı isterse seve seve imza atarım" şeklinde konuştu.

Bu sezon 19 maça çıkan tecrübeli oyuncu 2 gol 1 asistle 3 gole direkt katkı sağladı.

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