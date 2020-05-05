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Aktüel

Mert'e polislerden doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:47:03 -
Mert'e polislerden doğum günü sürprizi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te ikamet eden ve kronik rahatsızlığı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkamayan baba, oğluna polisler aracılığıyla doğum günü sürprizi yaptı.

Polisleri çok seven ve polis olmak isteyen oğlu Mert'in 5 Mayıs olan doğum gününü kutlamak isteyen baba, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de doğum günü pastası yaptırıp Mert'in ikamet adresine giderek, sürpriz yaptı.

Polisleri karşısında görünce şaşıran minik Mert, pasta için teşekkür etti.



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