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Spor Mert Nobre, takımının kamp performansından memnun
Spor

Mert Nobre, takımının kamp performansından memnun

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Nobre: "21 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Tüm grup inanılmaz çalışıyor. Çalışkan bir takıma sahibiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:42:04 -
Mert Nobre, takımının kamp performansından memnun

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarında futbolcularının gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kırmızı-siyahlı kulübün Youtube kanalına konuşan Nobre, yeni sezon hazırlıklarını Ankara'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"21 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Tüm grup inanılmaz çalışıyor. Çalışkan bir takıma sahibiz. Yeni oyuncular da geliyor. Şu an form olarak yüzde yüz değiliz. Bunun için en az bir iki haftaya daha ihtiyaç var ama futbolcuların performansından çok mutluyum. Tesislerde atmosfer ve hava çok iyi."

Genç bir takıma sahip olduklarını anlatan Nobre, "Bizim genç oyuncularımız çok kaliteli. Genç ve tecrübeli oyuncuların karışımı çok önemli. Tecrübeliler ve genç oyuncuları birleştiriyoruz. En kısa zamanda 4-5 genç oyuncuyu ilk 11'e yerleştirmek istiyoruz. Fikstürümüz ise kolay değil ama biz iyi bir takımız. Eksiklerimiz var bazı pozisyonlarda ama ben takımın gidişatından mutluyum. İlk haftalarda Beşiktaş'la maçımız var, Konyaspor ve Antalyaspor'la da oynayacağız. Bence biz hepsi ile kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz. Hiçbir farkımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

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