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Spor Mert Nobre kariyerinde yeni bir sayfa açtı
Spor

Mert Nobre kariyerinde yeni bir sayfa açtı

Türkiye'de futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta bir kez şampiyonluk yaşayan 39 yaşındaki Nobre, teknik direktörlük kariyerine futbolu bıraktığı Gençlerbirliği'nde başladı - Süper Lig takımlarında şu an görev yapan teknik adamlar arasında en genç isim olan Nobre, teknik direktörlük kariyerinde de başarılara imza atmayı hedefliyor - Mert Nobre: "Umarım futbolculuğumda olduğu gibi teknik direktör olarak da Gençlerbirliği'nde ve kariyerimde başarılı bir dönem geçiririm"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:24:22 -
Mert Nobre kariyerinde yeni bir sayfa açtı

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Futbolu bıraktığı Gençlerbirliği'nde teknik direktörlüğe başlayan Mert Nobre, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Futbolculuk döneminde Türkiye'de önemli izler bırakan 39 yaşındaki Mert Nobre, teknik direktörlük kariyerinde de başarılı olmayı hedefliyor.

Ülkesi Brezilya'dan Türkiye'ye 2003-2004 sezonunun devre arasında gelen Nobre, 2,5 sezon sarı-lacivertli kulüpte forma giydi.

Fenerbahçe formasıyla ligde yarım sezonda 12 gol atarak adından söz ettiren Nobre, 2004-2005 ve 2005-2016 sezonunda 17'şer kez ağları sarsmayı başardı.

Nobre, kiralık olarak görev yaptığı Fenerbahçe'de 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.


- 5 yıl Beşiktaş forması giydi


Beşiktaş'a 2006-2007 sezonu öncesi transfer olan Nobre, siyah-beyazlı ekiple çıktığı ilk resmi maçta Galatasaray'a attığı golle takımının TFF Süper Kupa'yı kazanmasını sağladı.

Türk vatandaşlığına 2006'da geçen Nobre, 5 sezon oynadığı Beşiktaş ile Süper Lig'de 126 maça çıkarken, 35 gol kaydetti.

Beşiktaş, bu süreçte 2008-2009 sezonunda Süper Lig şampiyonu oldu, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında da Türkiye Kupası'nı kazandı.


- Futbolu Gençlerbirliği'nde bıraktı


Nobre, Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor formalarını giydi.

2015-2016 sezonunu İsviçre'nin Wil 1900 takımında geçiren Nobre, kısa bir aranın ardından tekrar Türkiye'ye döndü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynayan Nobre, Gençlerbirliği'nin TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldiği 2018-2019 sezonunun kadrosunda yer aldı.

Nobre, 18 Mayıs 2019'da Gençlerbirliği'nin, Adana Demirspor ile oynadığı maçla futbolculuk kariyerini noktaladı.


- Süper Lig'deki en genç teknik direktör


Futbolculuk kariyerinin ardından Akhisarspor ve Hatayspor'da yardımcı antrenörlük yapan Mert Nobre, teknik direktörlük hayatına futbolu bıraktığı Gençlerbirliği'nde başladı.

Nobre, Süper Lig takımlarında şu an görevde olan teknik direktör arasında en genç isim olarak dikkati çekiyor.


- Nobre: "Umarım başarılı bir dönem geçiririm"


Kariyerinde yeni bir sayfa açan Mert Nobre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör olarak da başarılı bir kariyere sahip olmayı hedeflediğini söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Nobre, "Uzun bir futbol kariyeri geçirdim ve birbirinden değerli camialar için ter döktüm. Hepsinin hayatımda önemli yeri var. Şimdi bambaşka bir yol başlıyor önümde. Umarım, futbolculuğumda olduğu gibi teknik direktör olarak da Gençlerbirliği'nde ve kariyerimde başarılı bir dönem geçiririm." ifadelerini kullandı.

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