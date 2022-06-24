Mert Müldür kimdir nereli kaç yaşında? Mert Müldür Galatasaray'a mı transfer olacak?

Galatasaray yeni sezon için transfer konusunda ardı ardına bombayı patlatıyor. Sarı-Kırmızılı takım Mert Müldür için Sassuola'ya 8 miyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Mert Müldür bu sezon Sassuolo formasıyla İtalya Serie A'da 33 maça, A Milli Takım'la 10 maça çıkmıştı.

Mert Müldür kimdir?

Mert Müldür, 4 Nisan 1999 tarihinde Viyana Avusturya'da doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur. Sassuolo takımında forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı. Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi