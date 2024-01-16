Mert Hakan'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Mert Hakan Yandaş, yaşanan olayların ardından eleştiriye maruz kalmıştı.

Yaptığı faul sonrası hakeme yapılan itirazda hem takım arkadaşı Fred hem de kendisi kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

Milli futbolcunun yönetimin alacağı karara saygı duyacağı ve takımdan ayrılması gerekiyorsa ayrılacağı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de geleceği çok tartışılan Mert Hakan Yandaş için sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş'a talip oldu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun eski takımından ilgilendiği futbolcular olduğunu söylemesi üzerine bu isimlerden birinin Mert Hakan olduğu öğrenildi.

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Kontratı bitecek olan 29 yaşındaki orta sahanın birkaç güne imza atması beklendiği aktarıldı. Bu sezon Fenerbahçe formasını 13 kez terleten Mert Hakan, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı. (Fotomaç)