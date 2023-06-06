Mert Hakan’dan sürpriz transfer! İddia ettiler: O takıma mı gidiyor? Şok eden olay

Mert Hakan Yandaş Samsunspor'a mı geliyor? Yeni iddia ...

Yılport Samsunspor'un Fenerbahçe'den ayrılması kesinleşen, Mert Hakan Yandaş'ı kiralık olarak renklerine katmak istediği iddia edildi.

AYRILMASI KESİNLEŞTİ

Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda takımdan ayrılması kesinleşti. Futbolcuyu ise, Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Yılport Samsunspor'un kiralık olarak renklerine katmak istediği iddia edildi.

15 MAÇTA 1 ASİST

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe forması altında çıktığı 15 maçta golü bulunmazken, 1 asistlik performans sergiledi. Futbolcu ile ilgili son karar ise yine Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve Başkan Yüksel Yıldırım tarafından verilecek.

Görüntüler ortaya çıktı! Mert Hakan’dan derbide skandal küfür ne olmuştu!

Galatasaray taraftarının Icardi'nin gollerinden sonra söylediği 'Aşkın Olayım' şarkısı sezona damga vurmuştu. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın derbide çekildiği görüntülerde şarkıya eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı.

Bazı kullanıcılar tarafından Mert Hakan'nın küfürlü şekilde eşlik ettiği iddia edildi. Görüntülerde küfürlü şekilde şarkının sözlerini değiştirildiği görülen Mert Hakan sosyal medya hesabında paylaşımıyla iddiaları doğrularcasına açıklama yaptı.

Mert Hakan Yandaş, 'O şarkı bizim tarafta farklı söylenir bilin istedim' diyerek görüntülerde küfür ettiği iddialarını doğruladı.