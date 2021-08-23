Mert Hakan'dan iyi haber
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanda, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasına 11'de başlayan oyuncular yenileme çalışması yaptı.
Adana Demirspor maçı öncesi sakatlanan Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi.