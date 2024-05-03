Mert Hakan’a Ali Koç piyangosu

Sezon sonunda iç transferde de hareketli saatler geçirecek olan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Mert Hakan Yandaş. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli ismin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Sabah'ın haberine göre Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede tecrübeli futbolcunun, Sarı-Lacivertli idarecilere takımda kalmak istediğini aktardığı bildirildi.

Haziran ayındaki başkanlık seçimini bekleyecek olan Mert Hakan Yandaş, yaşanacaklara göre kariyer planlamasını yapacak. Haberde Ali Koç'un aday olup görevine devam etmesi durumunda Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme yapmak istediği vurgulandı.

Fenerbahçe 29 yaşındaki futbolcuyu 2020-21 sezonu başında Sivasspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sezon 24 maça çıkıp 1022 dakika sahada kalan Mert Hakan Yandaş 3 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.