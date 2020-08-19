Mert Hakan Yandaş’a büyük sürpriz
Çalışmalarını devam ettiren ve sezona iddiaları girecek olan Fenerbahçe’de yeni transfer Mert Hakan Yandaş’ın doğum günü kutlandı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertle ekipte, Mert Hakan Yandaş'ın 26. yaş günü nedeniyle pasta kesildi.
Takım arkadaşları ve teknik heyet, yıldız oyuncunun yaş günü kutladı.
Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda da "Bugün futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü. Mutlu yıllar Mert Hakan!" ifadelerine yer verildi.