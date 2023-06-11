Mert Hakan Yandaş: Taraftarın gönlünü almayı başaran yıldızdan açıklama: Afettirmek istiyoruz!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş: Taraftara kendimizi affettirmek istiyoruz!

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin oyuncusu Mert Hakan Yandaş, açıklamalarda bulundu. Yandaş, "Fenerbahçe tarihinde çoğu kez final oynadı. Final oynamaya alışık bir camia. Final oynamak bir şeyi değiştirmiyor, kupayı kazanıp kendimizi affettirmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş kupayı kazanarak bir nebze de olsa taraftarı sevindirmek istediklerini söyledi.

Mert Hakan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına yakışan bir maç olur. İyi hazırlandık, buralara oynamaya alışık bir takımız. Taraftarımızı mutlu edeceğiz. Seyir zevki yüksek bir maç olacak ve kazanan biz oluruz. Sezona iki kupa hedefiyle başladık ama lig hüsranla bitti, bunu yaşamak istemezdik. Sonuna kadar mücadele ettik ama maalesef başaramadık. İnanılmaz üzüntü yaşadık. Kupanın önemi yüksek, kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe kazanmak için oynar. Bir nebze de olsa taraftarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz. Kendimizi affettirmek durumundayız. Herkes çok motive, kupa kazandırmak istiyoruz. Takım içinde de bunu konuştuk, lig bizim için kötü bitti ve geride kaldı. Sonuçlarını yönetim ve hocalarımız karar verir. Bizim taraftarımıza mutluluk borcumuz var. Futbolcular olarak başarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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