Dünyaca ünlü ekonomistlerden Fed tahmini: Faizler artarsa dolar kurunda ve altında olacakları ilan ettiler

Ekonomistler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kalıcı enflasyona rağmen, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz artış serisine 15 ay sonra son vermesini bekliyor.

Bloomberg tarafından 2-7 Haziran tarihlerinde 46 ekonomistle gerçekleştirilen anket, Fed’in Haziran toplantısında pas geçeceği beklentisini ortaya koydu.

Ankete katılan ekonomistlere göre, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 13-14 Haziranda gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutacak.

Nomura Securities ekonomistleri, Aichi Amemiya, Jeremy Schwartz ve Jacob Meyer ankete verdikleri yanıtta, “FOMC faiz artırmamayı seçiyor, ancak Ekonomik Projeksiyonlar Özeti (SEP) ek artış beklentisinin sinyalini veriyor” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı toplantısının faiz artışı döngüsündeki son artışı temsil ettiğini belirten ekonomistler, ayrıca enflasyonist baskıların hafiflemesi ve azalan kredilerden kaynaklanan ters rüzgarlar sebebiyle FOMC'nin daha sonra faiz artırma kararı almayabileceğini söyledi.

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Buna karşın piyasalar Temmuz’da çeyrek puanlık bir faiz artışını fiyatlıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay sıkılaşma kampanyasının askıya alınacağını ima etmişti.

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