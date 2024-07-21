Mert Hakan orta sahadan attığı golün sırrını açıkladı
Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı hazırlık maçında orta sahadan gol atan Mert Hakan Yandaş, golü maçtan önce kafasında tasarladığını söyledi.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında İngiltere Championship temsilcisi Hull City ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, rakibini 5-1 mağlup etti. Mücadelede orta sahadan gol atan Mert Hakan Yandaş, attığı golün sırrını açıkladı.
67. dakikada orta sahada topu kazanan Mert Hakan Yandaş, orta yuvarlaktan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 5'e çıkardı.
Mert Hakan Yandaş'ın golünü, yedek kulübesindeki tabletten izleyen Jose Mourinho gözlerine inanamadı. Golün tekrarını izleyen Portekizli teknik adam, kollarını iki yana açarak şaşkınlığını ifade etti.
Mert Hakan Yandaş, maçın ardından attığı golün sırrını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, "Sürekli kaleciye baktım, sürekli. Analizde 2 gün önce gördüm ben. Sürekli analiz yapıyoruz. Konuşuyoruz aramızda. Ben onu maçtan önce hep kurdum" sözlerini sarf etti.
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