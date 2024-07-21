  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’dan “Türkler işgalci” diyen bakana tokat gibi cevap: Densiz!

“Sarıgül videosu” gerçek mi? Ve merakla beklenen o rapor çıktı! İşte sonucu

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme tartışmaları sürerken Esed'den skandal hamle

Ankara-Şam diyaloğu başlamadan bitecek mi? Esed’in son açıklaması herkesi şaşırttı

Yunan adası elitlerine golleri attı! Ersan Şen'den beklenmeyen hareketler

Ekrem’i kim durduracak? Millete selam vurguna devam

CHP’nin rekor zammına tepki üstüne tepki! Bu kadarını beklemiyorduk

Ancelotti emekli mi oluyor? Arda Güler için büyük sürpriz gerçekleşebilir mi? İtalyandan açıklama var…

El sıkıştıkça dünya kana bulanıyor! ABD'de katiller buluşması

Cana kast eden hayvan için tedbir zaruridir
Spor Mert Hakan orta sahadan attığı golün sırrını açıkladı
Spor

Mert Hakan orta sahadan attığı golün sırrını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-21 16:36:00 -
Mert Hakan orta sahadan attığı golün sırrını açıkladı

Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı hazırlık maçında orta sahadan gol atan Mert Hakan Yandaş, golü maçtan önce kafasında tasarladığını söyledi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında İngiltere Championship temsilcisi Hull City ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, rakibini 5-1 mağlup etti. Mücadelede orta sahadan gol atan Mert Hakan Yandaş, attığı golün sırrını açıkladı.

67. dakikada orta sahada topu kazanan Mert Hakan Yandaş, orta yuvarlaktan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 5'e çıkardı.

Mert Hakan Yandaş'ın golünü, yedek kulübesindeki tabletten izleyen Jose Mourinho gözlerine inanamadı. Golün tekrarını izleyen Portekizli teknik adam, kollarını iki yana açarak şaşkınlığını ifade etti.

Mert Hakan Yandaş, maçın ardından attığı golün sırrını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, "Sürekli kaleciye baktım, sürekli. Analizde 2 gün önce gördüm ben. Sürekli analiz yapıyoruz. Konuşuyoruz aramızda. Ben onu maçtan önce hep kurdum" sözlerini sarf etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! İtalyan devi kapıyı çaldı
Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! İtalyan devi kapıyı çaldı

Spor

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! İtalyan devi kapıyı çaldı

Arda Turan’dan tüm futbolseverleri şaşırtacak Fenerbahçe açıklaması geldi!
Arda Turan’dan tüm futbolseverleri şaşırtacak Fenerbahçe açıklaması geldi!

Spor

Arda Turan’dan tüm futbolseverleri şaşırtacak Fenerbahçe açıklaması geldi!

25 milyon Euro'yu veren alır! Fenerbahçe’yi adeta zengin edecek! Böyle oyuncu kararı görülmedi!
25 milyon Euro'yu veren alır! Fenerbahçe’yi adeta zengin edecek! Böyle oyuncu kararı görülmedi!

Spor

25 milyon Euro'yu veren alır! Fenerbahçe’yi adeta zengin edecek! Böyle oyuncu kararı görülmedi!

Fenerbahçe'nin rakibi Lugano, galibiyetle başladı
Fenerbahçe'nin rakibi Lugano, galibiyetle başladı

Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Lugano, galibiyetle başladı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23