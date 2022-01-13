Galatasaray'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Fatih Terim, Selçuk İnan, Necati Ateş ve Fahri Yılmaz'ın ardından Mert Çetin görevinden ayrıldı. idari menajer yardımcısı ve tercümanı Mert Çetin'in kim olduğu kariyeri araştırılıyor.

Mert Çetin kimdir? Tercüman mert Çetin Galatasaray’dan ayrıldı mı?

Mert Çetin sosyal medya hesabından, "Oğlum biz Galatasaraylıyız, aileni en güzel şekilde temsil edeceğinden hiçbir şüphem yok. Milyonların rüyasını yaşayacaksın. Burada geçirdiğin her günün kıymetini bil ve gece gündüz tuttuğun takım için çalış” demişti. Allah’ıma binlerce kere şükürler olsun ki bu rüyayı bana 13 sene boyunca dolu dolu yaşamayı nasip etti. Bugün Çocukluk Aşkım Galatasaray’dan ayrılırken, binlerce güzel anı, birbirinden değerli insanlar, kazanılan birbirinden anlamlı ve Galatasaray tarihine geçen 14 kupa (5 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa), Galatasaray taraftarının paha biçilmez sevgisini de aklımda ve kalbimde götürüyorum. Öncelikle gönül verdiğim bu camiada çalışmama, hayallerimi yaşamama vesile olan Sn. Bülent Korkmaz hocama, sonrasında sırasıyla Sn. Frank Rijkaard, Sn. Gheorge Hagi, Sn. Bülent Ünder, Sn. Roberto Mancini, Sn. Cesare Prandelli, Sn. Hamza Hamzaoğlu, Sn. Mustafa Denizli, Sn. Jan Olde Riekerink, Sn. Igor Tudor ve çocukluk kahramanım, bana her zaman güvenen, hep yanımda olan ve baba şefkatiyle yaklaşan, Çocukluk Aşkımla yaşadığım birçok başarı, kazanılan kupa ve güzel anılarımda olan Sayın Fatih Terim’e ve birbirinden değerli bütün yardımcı hocalarıma, 13 sene boyunca çalıştığım Başkanlarıma, yöneticilerime, benim için her biri birbirinden kıymetli futbolcularımıza, Çocukluk Aşkımın gizli kahramanları, bende çok hakları olan kulüp personelimize, Türkiye’de ve yurtdışında gittiğimiz her deplasmanda, her kampta bana sevgisini gösteren ve beni çok özel hissettiren Galatasaray taraftarına ve kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirerek bir personeli tribünlere çağırıp onore eden Galatasaray taraftarının kalbi ultrAslan’a teşekkürü bir borç bilirim. Bugün Galatasaray camiasına, kültürüne, örf ve adetlerine yakışır bir ayrılık gerçekleştirdik ama buna ayrılık demiyorum çünkü bundan önce de bir taraftardım bundan sonra da aranızda, yanınızda olmaya, takımımızı desteklemeye devam edeceğim. Benden yana bütün haklarım helal olsun. Lütfen siz de bana haklarınızı helal edin" paylaşımında bulundu.

Musa Mert Çetin 17 Ekim 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi. Çetin, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Almanca ve Fransızca biliyor. 2009 yılında Galatasaray'da görev almaya başlayan Çetin, 2022'ye kadar sarı-kırmızılı kulüpte çalıştı.