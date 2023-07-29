Mert Başaran formülü verdi! Hiçbir şey bilmiyorsanız parayı buraya yatırın

Ekonomik danışman Mert Başaran, Ertan Özyiğit'in YouTube kanalında şunları söyledi:

Biri bana danışmanlık almak için geldiğinde diyorum ki, kredi kartını çıkar. En fakirinden en zenginine kadar, herkesin kredi kartında, o ay onu yapmasa ölmeyeceği bir sürü harcama buluyorum. Almasaydın ne olurdu, diyorum, doğru diyorsun abi, diyor. Dolayısıyla bunu bir çıkarırsak hayatımızdan, ve çıkarıp düzgün bir şekilde hisse senedi olabilir, toprak olabilir, doğru yere istikrarlı bir şekilde koyarsak, hiçbir şey beceremiyorsan bireysel emekliliğe koyduğun zaman, 10-15 yıl sonra o para katlanarak büyüyor.

Bununla ilgili bir istatistik var hatta, her gün marka kahve içilen parayla 25 yıl boyunca o markanın hissesini satın alsan, 25 yıl sonra 147 bin doları oluyor. Milyon dolar değil belki ama 147 bin dolar... E bugün sen kirada oturmazdın en azından.

Adam asgari ücretin iki tık üstünde alıyor ama elinde son model iPhone, beach'lerde...