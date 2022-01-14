Her dediği çıkan Mert Başaran 'Altın ve doları bıraktılar' diyerek açıkladı: 40-50 bin lirası olanlar...

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, 20 Aralık sonrası altın ve dolara karşı oluşan güvensizlik nedeniyle arsa satışlarında artışın gözlendiğini söyledi.

Tgrt Haber'de konuşan Mert Başaran, önemli bir yatırım aracına dönüşen arsalar ile ilgili konuştu.

Başaran yaptığı açıklamada, "Enflasyonun olduğu ülkelerde insanlar paralarını korumak isterler. Parası küçük olan yatırımcılar ne yapacaklarını düşünürler. 30-40-50 bin lirası olan insanlar şu an acele ile hareket etmek isterler. Altın, dolar, gayrimenkula yatırmak isterler. Yani mal almak isterler. Son dönemde parası 40-50 bin lira olanlar altın ve dolardaki oynaklıktan, konut fiyatlarındaki artışlardan kaynaklı olarak bu fiyatlara arsa almaya başladı. 20 ile 200 bin arası fiyatlardaki arsalar büyük bir talep olduğunu görüyoruz. Arsa, toprak, araziye baya ilgi var" dedi.

Arsanın uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu söyleyen Başaran, "Arsa alan kişilerin beklemesi lazım. Küçük para ile arsa alırken gelişmekte olan bölgeyi seçip beklemeye geçmek lazım. Bu şekilde kazanılır. Büyük para kazanmanın kuralı, herkesin görmediğini görmektir" ifadelerini kullandı.