0553 313 94 23

Mersinli kadınlardan ’Kübra Aşkın’ cinayeti protestosu

Mersin Kadın Platformu üyeleri, seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetini protesto etti.

10 Eylül 2019 Salı 14:35
Mersinli kadınlardan ’Kübra Aşkın’ cinayeti protestosu

Mersin Kadın Platformu üyeleri, seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetini protesto etti. Katil zanlısının ilk duruşması öncesi açıklama yapıp, slogan atan kadınlar, tepkilerini dile getirdi.


Mersin’de 14 Şubat 2019 tarihinde seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşma öncesi Mersin Adliyesi önünde bir araya gelen Mersin Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerine tepkilerini dile getirdi. Kadınlar adına konuşan Derya Narlı, Ağustos ayı içerisinde 50 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü söyledi. Her 3 kadından birinin şiddete uğradığını iddia eden Narlı, "Ne yazık ki erkekler tarafından 2018 yılında yaklaşık 409 kadın öldürüldü, ayrıca Mersin kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin en yoğun olduğu illerden biridir. Bizler platform olarak Kübra Aşkın’ın katili sanık Davut D.’nin gerekli cezayı alana dek bu davanın takipçisi olacağız. Mahkeme heyetinin ağır tahrik indirimi gibi iyi hal indirimi gibi indirimler uygulamadan en ağır cezayı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Tahrik indirimleri, iyi hal indirimleri kadına yönelik şiddetin artmasında kadın cinayetlerinin artmasında etken olmakta, failleri teşvik etmektedir" diye konuştu.


İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayısı yasanın etkili uygulanması gerektiğini savunan Narlı, "Sağlayın ki başka kadınların öldürülmesini engelleyin. Öldüren sevgi istemiyoruz diye sokağa çıktığımız 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Kübra öldürüldü. Kübra için ve tüm kadınlar için öldüren sevgi istemiyoruz. Biz özgür, eşit bireyler olarak yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'dan Peygamber ismine büyük saygısızlık!
    1. Manisa'dan Peygamber ismine büyük..
    2. GÜNCELLEME - Çorlu'daki tren kazası..
    3. Odunpazarı’ndan çay referandumu
    4. Bıçakla 11 kişiyi yaralayan sanığın..
    5. 14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi
    6. Microsoft'tan ABD hükümetine Huawei..
    7. Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
    8. Küçük çocuklar için bale dansları..
    9. Adıyaman’da okul çevresi ve..
    10. Demirtaş: "Kaldırım işgallerine..
    11. Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı:..
    12. Çete otobüsü durdurup 6 kişiyi kaçırdı!
    13. Türkeli’de halk sağlığı yürüyüşü
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
    15. Erdoğan, Ross'u kabulünde konuştu
    16. Çocuk sanat merkezi’nde gastronomiye..
    17. Elazığ, İsveç’e rakip oldu, 110..
    18. (Özel Haber) Afganistan’dan Trump’ın..
    19. AK Partili isim İstanbullulara müjdeyi..
    20. Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları..
    21. Sivasspor'da gözler üç final maçına..
    22. Ordu’da sokak hayvanlarına doğal..
    23. Sanayispor’da hedef şampiyonluk
    24. Erdoğan, Ross'u kabulünde konuştu
    25. Er meydanının yiğitleri Yunusemre’de..
    26. GÜNCELLEME 2 - Kartal'da silahlı..
    27. 240 kiloluk Orkinos, Aydın’da ilgi..
    28. Şehzadeler vatandaşın ağzını aşureyle..
    29. Meteorolojiden kritik uyarı!
    30. Başakşehir Albayrak’ın aldığı cezayı..
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu