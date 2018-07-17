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Mersin’in Silifke ilçesinde koca dehşeti! Karısını 4.kattan attı

Silifke ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kocanın, eşini 4. kattan attığı iddia edildi.

17 Temmuz 2018 Salı 10:12
Mersin’in Silifke ilçesinde koca dehşeti! Karısını 4.kattan attı

Mersin'in Silifke ilçesinde 4. kattan düşen bir kadın hayatını kaybetti. Genç kadını attığı ileri sürülen kocası gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıkan Onur Can (34) ile eşi Süreyya Can (27) arasında Atik Mahallesi'ndeki evlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonucunda eşi tarafından 4. kattan atıldığı iddia edilen Süreyya Can olay yerinde hayatını kaybetti. Onur Can ise gözaltına alındı.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Süreyya Onur'un cesedi cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çiftin Ercan (9) ve Nazlı (10) isimli iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:12
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