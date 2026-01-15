İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon

İstanbul Narkotik Şube ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada düğmeye bastı; operasyonun ucu tanıdık isimlere çıktı. Gözaltına alınanlar arasında en dikkat çeken isim ise voleybolcu Derya Çayırgan oldu. Çayırgan’ın ismi, daha önce tutuklanan Rabia Karaca’nın itiraflarıyla "Yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metresi" olduğu iddialarıyla sarsılmıştı. Emniyet güçleri, uyuşturucu trafiğinin derinliklerine inerken, bu kirli ağın arkasındaki finansal kaynakları ve skandal ilişkiler zincirini de mercek altına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 13 şüpheli, emniyette çapraz sorguya alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması derinleşiyor.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, spor ve magazin dünyasını sarsacak bir gelişme yaşandı.

Aralarında aktif sporculuk kariyeriyle tanınan voleybolcu Derya Çayırgan’ın da olduğu 13 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "kullanımını kolaylaştırmak" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

18 Aralık 2025'te Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı. Hakkında yakalama kararı buluna Şeyma Subaşı ise ABD dönüşü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Son olarak bu şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

Aynı soruşturma kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınmış ve 17 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kızılcık Şerbeti dizisinde "Fatih" karakterini canlandıran Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcılık, şüphelilerden 19'unu tutuklanmaları, 3'ünü ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, tutuklama talep edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 3 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, haklarında daha önce "yurt dışı çıkış yasağı" tedbiri bulunan şüpheliler Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Arif Altunbulak, Muzaffer Yıldırım, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında eski futbolcu Ümit Karan da gözaltına alınmıştı.

EMEL MÜFTÜOĞLU VE OKTAY KAYNARCA'YA ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında önceki gün İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonda Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

6 kişi sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Daha sonra Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından şarkıcı Emel Müftüoğlu ve oyuncu Oktay Kaynarca ev hapsi adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki isim yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.