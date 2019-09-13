Mersin’in ilk dizisinin çekimleri Ekim ayında başlıyor

MERSİN (İHA) – Mersin’de farklı mesleklerden bir grup gönüllü, kadına şiddet, cinsel istismar, pedofili, insan kaçakçılığı ve organ ticareti gibi toplumun kanayan yarası olan konular ve bunlarla mücadeleyi ele alan dizi çekimi için kolları sıvadı. Bir internet dizisi olarak planlanan ve çekimleri Mersin’de yapılacak ‘Adaletin Gücü’ isimli projenin tanıtım filmleri şimdiden yaklaşık 30 bin görüntülemeye ulaştı.

Bir internet dizisi olarak planlanan ve yapımcısından yönetmenine, senaristinden set ekibi ve tüm oyuncularına kadar herkesin gönüllü olarak yer aldığı ‘Adaletin Gücü’ isimli dizi Mersin’de çekilecek. Çekimlere ekim ayında başlanacak. Yapım, yönetim ve oyuncu kadrosunun büyük bölümünün Mersinli olduğu dizinin televizyon kanallarına taşınması için de çalışmalar sürüyor.

Tanıtımları 30 bin görüntülemeye ulaştı

Polisiye bir dizi olan ve toplumun içini acıtan konuları ele alacak olan ‘Adaletin Gücü’, farkındalık oluşturmayı ve izleyicilere farklı bakış açıları sunarak bilinçlendirmeyi hedefliyor. İki tanıtım filmi internette dönmeye başlayan ve bugüne kadar yaklaşık 30 bin görüntülemeye ulaşan dizinin yapımcılığını Canpolat Sezer ve Ahmet Bozkurt üstleniyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Utkucan Gitmez’in yaptığı dizide, ana ve yan karakterlerden oluşan 29 amatör oyuncu yer alıyor. Her biri farklı mesleklere sahip ve tamamı gönüllü oyuncular arasında Milli ve Rekortmen Yüzücü Alper Sunaçoğlu ile iş insanları da bulunuyor.

Dizi ekibi, Mersin’de bir otelde düzenledikleri basın toplantısıyla Adaletin Gücü dizisinin tanıtımını yaptı. Yapımcı, yönetmen ve oyuncuların tamamının katıldığı toplantıda, dizinin yola çıkış öyküsü ve hedefleri anlatıldı.

“Amacımız, farkındalık oluşturmak, farklı bir bakış açısı sunmak”

Toplantı, dizinin Oyuncu Koçu ve Yönetmen Yardımcısı Fahri Yeşil’in sunumuyla başladı. Yeşil, tüm ekibi tek tek tanıttığı sunumunda, yaklaşık 120 kişilik elemeden sonra 29 kişilik oyuncu kadrosunu oluşturduklarını ve 4,5 aylık eğitim sürecinden geçtiklerini söyledi. Dizide herkesin gönüllü olarak yer aldığını belirten Yeşil, “Yapımcılar Canpolat Sezer ve Ahmet Bozkurt, projeye gönüllü başlayarak kendi öz kaynaklarıyla hedeflerinde bugünkü noktaya geldiler ve dizi artık çekim aşamasında. Polisiye bir dizi ve kadına şiddet, cinsel istismar, pedofili, insan kaçakçılığı ve organ ticareti gibi belli konuları ele alıyor. Bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Dizimizin amacı, belli konularda farkındalık oluşturmak, aynı zamanda bu konulara insanların farklı bir bakış açısıyla bakmalarını sağlamak. Tanıtım filmlerimizle bugüne kadar 30 bin görüntülenme ve 5 bin kişilik bir kitleye ulaştık. İnsanların bu konulara duyarsız kalmadıklarını gördük” dedi.

“Çekimlerimize ekim ayında başlayacağız. Herkesten destek bekliyoruz”

Yapımcı Canpolat Sezer de projeye 4 kişi başladıklarını, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, organ ticareti ve insan kaçakçılığını ele almak üzere yola çıktıklarını ifade etti. “Konu olarak güzel bir hikayemiz vardı” diyen Yapımcı Sezer, bu hikayeyi Utkucan Gitmez’in senaryolaştırdığını kaydetti. Oyuncuların tamamı amatör oldukları için 4,5 aylık eğitim sürecinden geçtiklerini belirten Sezer, “Şu an iyi bir noktadayız. Çekimlerimize ekim ayında başlayacağız. İlk sezonumuz 4 bölüm olacak. Başta Valiliğimiz olmak üzere Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Mezitli belediyelerimiz ile Emniyet Müdürlüğümüzden destek bekliyoruz” diye konuştu.

“Dizi Mersin’den çıktı. Mersin’i tanıtmak istiyoruz”

Günümüzde 10 haberden en az ikisinin ya kadına şiddet ya çocuk istismarı ya kadın cinayeti olduğuna dikkat çeken Sezer, “Biz, bu konuları hikayemizde de çok iyi işlediğimiz için bu yola çıktık, en iyi şekilde de sergileyeceğiz. Güzel bir farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum. Dizi Mersin’den çıktı ama biz Ankara Devlet Tiyatrosundan bile destek alıyoruz” diye konuştu.

Diziye destek için bakanlıklarla ön görüşmelere de başladıklarını vurgulayan Sezer, dizinin çekimlerinin yüzde 80’inin Mersin’de gerçekleştirileceğini söyledi. Amaçlarından birinin de Mersin’i tanıtmak olduğunu kaydeden Sezer, “Mersin’in çok güzel yerleri var; buralara dikkat çekmek istiyoruz. Mersinliyiz ve Mersin’e faydamız olsun istiyoruz. Bu noktada Valiliğimizin, emniyetimizin ve belediyelerimizin destek vereceklerini düşünüyoruz. Ankara’da da bakanlıklarla şu an görüşmeler de devam ediyor, sıcak bakıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bir internet dizisi olarak yola çıktıklarını ancak, şu sıralarda bazı televizyon kanalları ile görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Sezer, bu çerçevede çekimlerin de İstanbul’dan gelecek profesyonel bir ekiple gerçekleştirileceğini ifade etti. Sezer, dizi için ilk etapta yaklaşık 150 bin liralık bütçe ayırdıkları bilgisini de verdi.

Yönetmen ve Senarist Utkucan Gitmez, senaryoda hissettiklerini yazdığını söyleyerek, “Hepimizin hemfikir olduğu birtakım sıkıntıları işlemek gerekiyordu ve bunu toplumsal bir görev olarak görüp kanayan yaralarımıza yer verdik. Hissettiklerimi yazdım. Bazı bölümlerde zorlandım, ‘Keşke ülkemizde böyle şeyler olmasa’ diyerek yazdım. Hem üzüldüm hem mutlu oldum; iki duyguyu bir arada yaşadım” dedi.

Toplantıda, dizi oyuncuları da duygularını paylaştı.