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Gündem 'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisinin engellendiği' iddialarına tepki! EPDK yalanladı
Gündem

'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisinin engellendiği' iddialarına tepki! EPDK yalanladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sosyal medyada çıkan "Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 20:25:00 -
'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisinin engellendiği' iddialarına tepki! EPDK yalanladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sosyal medyada çıkan "Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, kurumun böyle bir yetkisinin olmadığı vurgulandı.

EPDK'nin açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada çıkan 'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi' şeklindeki iddialar kesinlikle yalandır. EPDK'nın böyle bir yetkisi olmadığı gibi kurumumuz bölgeye daha fazla akaryakıt ulaştırılması için azami gayret göstermektedir. Bu provokatif ve alçak iftirayı atanlar ile farklı mecralarda yayanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur."

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