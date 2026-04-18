Kobi Mersin’den KOBİ’ler için yeni finansman çağrısı!
Kobi

Mersin'den KOBİ'ler için yeni finansman çağrısı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Mersin’den KOBİ’ler için yeni finansman çağrısı!

Mersin’de düzenlenen programda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak yeni bir finansman modeline ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mersin’de KOBİ’lerin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir öneri gündeme geldi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KOSGEB iş birliği ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde düzenlenen ’KOBİ’ler için Destek ve Dönüşüm Programı’, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol ile çok sayıda finans ve iş dünyası temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Programda konuşan Çakır, Türkiye’de yaklaşık 4 milyon KOBİ bulunduğunu belirterek, bu işletmelerin ekonominin temel direğini oluşturduğunu söyledi. Sağlanan desteklerin önemli olduğunu ancak KOBİ sayısının fazlalığı nedeniyle yetersiz kaldığını ifade eden Çakır, "Ciddi kaynaklar dağıtılıyor ancak bu kaynaklar geniş kitlelere yayıldığı için etkisi sınırlı kalıyor. Bu nedenle doğru firmaları seçip daha güçlü desteklemeliyiz" diye konuştu.

"Ulusal bir politika haline gelmeli"

KOBİ’lerin farklı yapılara sahip olduğunu dile getiren Çakır, büyüme potansiyeli yüksek işletmelerin önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çakır, "Gerçekten üretip büyüyen firmalarla, finansmana ihtiyacı olmayan ya da verim üretmeyen yapıları ayırmak zorundayız. Odağımız ülkeye katma değer sağlayan işletmeler olmalı" ifadelerini kullandı.

 

Yeşil ve dijital dönüşümün artık zorunluluk haline geldiğini belirten Çakır, bu süreçte en kritik unsurun finansman olduğuna dikkat çekti. Çakır, "Bu dönüşümü gerçekleştirecek firmaları analiz eden, uzun vadeli finansman sağlayan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti sunan teknoloji odaklı bir yatırım bankasına ihtiyaç var. Bu yaklaşım kurumsal değil, ulusal bir politika haline gelmeli" dedi.

KOBİ’lerin sürdürülebilirliğinin önemine de değinen Çakır, gençlerin iş kurmaya mesafeli olduğuna dikkat çekerek mevcut işletmelerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

 

Yeni destek modelleri hayata geçirildi

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise konuşmasında kurumun destek mekanizmalarına ilişkin bilgi verdi. KOBİ’lerin küresel değişime uyum sağlaması için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten İbrahimcioğlu, finansman imkanlarının genişletildiğini ve sahadan elde edilen veriler doğrultusunda yeni destek modellerinin hayata geçirildiğini ifade etti.

 

İbrahimcioğlu, KOSGEB’in bugüne kadar yüz milyarlarca liralık destek sağladığını belirterek, Mersin’in de bu desteklerden önemli ölçüde yararlandığını kaydetti. Desteklerde istihdam, ihracat ve üretim odaklı büyümenin önceliklendirildiğini sözlerine ekledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23