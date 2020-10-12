Mersin'deki Karacaoğlan Göleti'ne ilk kazma vuruldu

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin'in Erdemli ilçesindeki Karacaoğlan Göleti'nin inşaat çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin'e yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu teminine ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Mersin'de son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkatin çekildiği açıklamada; baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçilerin desteklendiği, Mersinlilerin olası taşkın zararlarından korunduğu ifade edildi.

- "Dolu savak sıyırma kazılarına başlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Yıldız, Mersinli çiftçilerin talepleri doğrultusunda Mersin'in Erdemli ilçesindeki Karacaoğlan Göleti'nin inşaat çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Sinap Mahallesi'nin kuzeybatısında, Karacaoğlan Deresi üzerinde inşa edilecek göletin talvegden 30 metre yüksekliğinde ve 330 metre kret uzunluğuna sahip olarak tamamlanacağını belirten Kaya, göletin gövde dolgusu, merkezi kil çekirdekli homojen dolgu tipinde tamamlanacağını ve enjeksiyon imalatları, dolu savak yapısı, dip savak yapısının (vana odası imalatları) yapılacağını kaydetti.

Göletin inşa çalışmalarında dolu savak sıyırma kazılarına başlanıldığını aktaran Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolu savak yapısı, hava şartlarının çalışmaya elverişli gitmesi halinde 2020'de tamamlanacak. Sulama sahası, Erdemli ilçesi Doğusandal, Elvanlı, Hacıhalilarpaç, Karayakup, Sarıyer, Sıraç, Sinap mahallelerine ait tarım arazilerinin 4 bin 850 dekarlık kısmını kapsamakta olup, tam developman durumunda 2020 yılı birim fiyatlarıyla dekar başına 2 bin 220 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 9 milyon 700 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."