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Mersin'deki antik kentte yeni dönem kazı çalışmaları başladı

Erdemli ilçesinde, Bizans ve Roma dönemlerine ait nekropol, tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin bulunduğu Elaussia Sebaste Antik Kenti'ndeki 24. dönem kazıları, 13 uzman 9 öğrenci ve 12 işçi tarafından yürütülüyor

12 Eylül 2019 Perşembe 09:54
Mersin'deki antik kentte yeni dönem kazı çalışmaları başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elaussia Sebaste Antik Kenti'nde yeni dönem kazı çalışmaları başladı.

Bizans ve Roma dönemlerine ait nekropol, tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin bulunduğu antik kentteki 24. dönem kazıları, Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Annalisa Polosa'nın başkanlığında yürütülüyor.

Arkeolojik çalışmalarda, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Asena Kızılarslanoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sivas Müzesi arkeologlarından Ali Alkan da yer alıyor.

Polosa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni dönem kazılarının "büyük hamam-bazilika", "küçük hamam" ve "kayalık burun" ile "küçük kilise"nin güneyindeki alanda yapılacağını söyledi.

Kazı çalışmalarını arkeolog, antropolog, arkeozoolog, tarihçi, topoğraf, mimar ve restoratörlerden oluşan 13 uzman, 9 öğrenci ve 12 işçi ile yürüttüklerini belirten Polosa, büyük ve küçük hamam bölgesindeki yapılardaki kazıların tamamlanmasının ardından buranın ziyarete açılmasının planlandığını aktardı.

Polosa, bir önceki dönemde küçük kilise yapısının güneyindeki alanda Helenistik döneme ait olduğu düşünülen duvar yapısı bulunduğunu anımsatarak, "Bu yapı üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu duvar yapısı bize kentin erken dönem yerleşimi hakkında bilgi vermesi açısından oldukça önemlidir. Çünkü bu bölge, 16. yüzyılda burada büyük bir yerleşkenin olduğunun ve insanların yaşadıklarının ipuçlarını veriyor." dedi.

Bugüne kadarki kazılarda sikke, seramik, sütun başlıkları, çatı kiremitleri gibi bulgular elde ettiklerini ifade eden Polosa, kazıların ekim ayının sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:54
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