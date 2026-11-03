Mersin'deki 19 yıllık 'mumya ceset' cinayetinde 6 gözaltı, 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'de 19 yıl önce bir evin avlusunda, etrafı tuğlayla örülüp üzeri betonla kapatılmış dondurucunun içinde bulunan ve 'mumya ceset' olarak bilinen cinayete ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden açtığı soruşturma kapsamında şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.

Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537 Sokak'taki müstakil evin avlusunda 1 Ağustos 2007'de, tuğlayla örülüp betonla sıvanmış yapının içinde bir dondurucu bulunmuştu. Yan yatırılmış haldeki buzdolabı açıldığında kilime sarılı bir erkek cesediyle karşılaşılmış, cesedin 49 yaşındaki Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti. Başında kırık, boynunda kesici alet yarası tespit edilen Sefer'in dosyası faili meçhul kalmıştı.

30 Ekim sabahı 6 adrese eş zamanlı operasyon

Dosya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı çalışmaların ardından Başsavcılık tarafından yeniden ele alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 'tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçu kapsamında teknik ve fiziki takip yürüttü.

Takibin ardından 30 Ekim sabahı Mersin merkezli Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hikmet Ş., Hadi Y., Ahmet İ., Bektaş Ş., Özlem Ş. ve Ayşe E. gözaltına alındı.

İfadelere göre cinayet maktulün evinde işlendi

Soruşturma dosyasına giren şüpheli ifadeleri, cinayetin işleniş biçimine ilişkin ayrıntıları da ortaya çıkarmıştı. İfadelere göre olay gecesi saat 23.00 sıralarında Bahaddin Sefer; Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y. ile maktulün evinde birlikte alkol aldı. Süleyman K., Sefer'in arkasından yaklaşıp başına demir çubukla vurdu. Yere düşen Sefer'in üzerine Süleyman K. ile Hadi Y. çullandı, sıvacılık yapan Hikmet Ş. ise elindeki bıçakla maktulün boğazını kesti.

Yine ifadelere göre Sefer'in hayatını kaybettiğini anlayan şüpheliler, cesedi kilime sararak evdeki buzdolabının kapağını söktü. Yan yatırılan dondurucuya yerleştirilmeye çalışılan ceset, maktul iri yapılı olduğu için sığmayınca bacakları kesildi. Şüphelilerin cinayetin izlerini ortadan kaldırmak için dondurucuyu avluya taşıdığı, içine beton döküp çevresini tuğlayla ördüğü ve üzerini sıvayarak oturulabilecek sedir görünümü verdiği belirlenmişti.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hikmet Ş., Hadi Y. ve Ahmet İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.