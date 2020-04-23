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Aktüel

Mersin'de yörük ailesi, yaşadıkları çadırın önünde 23 Nisan'ı kutladı

2020-04-23 11:28:44 -
Mersin'de yörük ailesi, yaşadıkları çadırın önünde 23 Nisan'ı kutladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, bir yörük ailesi yaşadıkları çadırın önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenledi.

Kuskan Mahallesi'nde yaşayan Hasan Çiftçi, eşi ve çocuklarıyla 23 Nisan dolayısıyla çadırlarına Türk bayrağı astı.

Çiftçi ailesi, çadırlarının önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Hasan Çiftçi'nin oğlu Muhammet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ailesiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını belirterek, böyle bir etkinlik yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Baba Çiftçi de Kovid-19 salgını nedeniyle herkesi evlerinde kalmaya davet ederek, "Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, sağlık kuruluşlarımız ve emniyet güçlerimiz bu virüs konusunda seferber olmuşlardır. Evde hayat var. Kurallara herkesin uymasını istiyorum." diye konuştu.

Hatıra fotoğrafı da çektiren ailenin kutlaması cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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