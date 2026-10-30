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Yerel Mersin’de yollar su altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı
Yerel

Mersin’de yollar su altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Mersin’de yollar su altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı

Mersin’de sabah saatlerinden gece yarısına kadar aralıklarla etkili olan yağış, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Yollarda mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ekipleri su tahliye çalışması başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Mersin’de sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, çok sayıda ev ve iş yerinin giriş katlarına su doldu.

Sabah başlayan yağışın gece yarısına kadar zaman zaman şiddetlenmesiyle bazı bulvarlarda trafik yoğunluğu oluştu. Su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerden bazıları mahsur kaldı.

BAŞKAN VEKİLİ GENÇ, İNCELEMELERDE BULUNDU

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, gece saatlerinde su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ yetkilileriyle birlikte sahaya çıkan Genç, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde bulunan Siteler Mahallesi, Yalınayak Deresi ve Hal Katlı Kavşağı’ndaki son durumu yerinde değerlendirdi. Mahalle sakinleriyle görüşen Genç, taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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