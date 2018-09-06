Mersin'de yolcu midibüsü devrildi: 12 kişi yaralandı
Yolcu midibüsünün kontrolden çıkarak refüjdeki demirlere çarpıp devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.06 Eylül 2018 Perşembe 11:17
Mersin-Silifke arasında yolcu taşımacılığı yapan Hasan Y. idaresindeki midibüs, merkez Yenişehir ilçesi GMK Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki demirlere çarpıp devrildi.
Kazada yaralanan 12 yolcu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birininin durumunun ağır olduğu belirtilirken kazanın sabah saatlerinde sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde meydana geldiği öğrenildi.
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