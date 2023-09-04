  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mersin'de trafik kazası: Ondan fazla yaralı var
Gündem

Mersin'de trafik kazası: Ondan fazla yaralı var

Yeniakit Publisher
2023-09-04 12:18:00 -
Mersin'de trafik kazası: Ondan fazla yaralı var

Mersin'de işçi minübüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ondan fazla kişi yaralandı.

MERSİN'de işçi servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 BLE 579 plakalı otomobil ile işçi taşıyan 33 S 5056 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 12 kişi yaralandı. İhbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23