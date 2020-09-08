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Aktüel Mersin'de trafik cezası alan kadından "yaya geçidini kullanın" mesajı
Aktüel

Mersin'de trafik cezası alan kadından "yaya geçidini kullanın" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:00:34 -
Mersin'de trafik cezası alan kadından "yaya geçidini kullanın" mesajı

MERSİN (AA) - Mersin'de trafik denetiminde yaya geçidini kullanmadığı gerekçesiyle ceza yazılan kadın "yaya geçidini kullanın" mesajını verdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde yaya ve araçlara yönelik kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde yaya geçidini ihlal eden kişilere ceza yazarken toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması yönünde yolculara uyarılarda bulundu.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki uygulamada yaya geçidini ihlal eden bir kadın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hatalıyım, farkındayım. Hem araçlara hem de yayalara sıkıntı oluyor. Bu seferlik böyle oldu. Bir daha dikkat ederim. 'Yaya geçidini kullanın' diyorum." ifadelerini kullandı.

Yaya geçidini kullanmayan kadına 132 lira para cezası verildiği öğrenildi.

Polisin denetimleri aynı zamanda drone ile görüntülendi.

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