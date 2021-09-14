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Gündem Mersin'de tehlikeli provokasyon! Polis oyunu bozdu gerçek ortaya çıktı
Gündem

Mersin'de tehlikeli provokasyon! Polis oyunu bozdu gerçek ortaya çıktı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde evinin kapısına ırkçı söylemler yazıldığını iddia eden kişinin, olayı kendisinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 20:23:00 -
Mersin'de tehlikeli provokasyon! Polis oyunu bozdu gerçek ortaya çıktı

Mersin'de evinin kapısına ırkçı söylemler yazıldığı iddia edilen kişinin, iltica talebinin kabul olabileceği düşüncesiyle olayı kendisinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Evin kapısına yazdılar

Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi’nde bir sitede yaşayan E.A., kapıcı dairesindeki evinin kapısına 'Defol, Kürt, Alevi, ölüm' şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu. Sosyal medyada da yayınlanan olay büyük tepki çekerken, bazı basın yayın organlarında da haber oldu.

Ekipler gözaltına aldı

Mersin Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığını, bu şekilde iltica talebinin kabul olacağını düşündüğünü, bundan dolayı yazıyı kendisinin yazdığı akabinde ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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