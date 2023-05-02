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Aktüel Mersin'de suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var
Aktüel

Mersin'de suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2023-05-02 16:11:00 -
Mersin'de suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var

Mersin'de bahis oynatıp, zorla senet imzalattıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların bu zamana kadar 66 milyon 234 bin TL suç geliri elde ettiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 18 şüphelinin internet üzerinden bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdığı, borç karşılığı şahıslara zorla senet imzalatıldığı ve borcunu ödeyemeyen kişilerin ise gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiklerini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi ve 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 59 banka kartı, 2 bilgisayar, 1 harddisk, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 2 tabanca, 12 tapu senedi, 100 boş senet ve bahisten elde edilen 217 bin lira para, döviz ve altın ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu. Yapılan araştırmada yakalanan şüphelilerin bu zamana kadar 66 milyon 234 bin TL suç geliri elde ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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