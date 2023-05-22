  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesinden 7'li koalisyona zehir zemberek sözler

ATA İttifakı'nın dağılmasının ardından Sinan Oğan kararını yarın açıklıyor!

Konuştukça batıyor, battıkça konuşuyor! Ali Babacan'dan HDP-PKK çıkışı

Avukat Yaşar Baş'tan Saadet'e zor soru: Size ne oluyor?

Yunanistan'da seçim sonuçları belli oldu

Soyadı yanlış yazıldığı için sinirlenen Sinan Oğan'dan gelen tepkilere cevap

Saadet'in eski Genel Başkan Yardımcısı'ndan Milli Görüş camiasına çağrı: Kılıçdaroğlu'na oy verilmez!

İstanbul'a 'teşrif eden' İmamoğlu'na soğuk duş! 'PKK dışarı'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 3 şeyi düşünüp mührü vurmalısınız

Muharrem İnce'ye operasyon çekmişlerdi! 'Ankara Kuşu'nun karısı çıkan Fatma Yavuz kumpasçı kocası için adalet dilendi
Yerel Mersin'de spor malzemesi dolandırıcılığına gözaltı
Yerel

Mersin'de spor malzemesi dolandırıcılığına gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 11:32:00 -
Mersin'de spor malzemesi dolandırıcılığına gözaltı

Mersin'e Pakistan'dan getirilen 3,5 milyon lira değerindeki futbol ve voleybol toplarını gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra mal sahibine teslim etmeyerek dolandırdığı iddia edilen müşavirlik firması sahibi U.Ş., gözaltına alındı.

Olay, Elazığlı iş adamı M.K'nin, Mersin Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine yaptığı şikayetle ortaya çıktı. Elazığ'da spor malzemeleri satışı yapan M.K., Pakistan'dan piyasa değeri 3,5 milyon lira değerinde futbol ve voleybol topu satın aldı.

Ürünlerin gümrük işlemleri için de Mersin'de gümrük müşavirlik firması sahibi U.Ş ile anlaştı. U.Ş., Pakistan'dan gelen spor malzemelerini Mersin Limanı'ndan çıkardı ancak M.K.'ye teslim etmedi.M.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, birçok güvenlik kamera görüntüsü, PTS ve KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) görüntüleri incelendi.

Spor malzemelerinin ilk konulduğu depodan birkaç farklı yere aktarıldığı belirlenirken, ürünlerin son olarak merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında bir depoda saklandığı ortaya çıktı. Ekipler tarafından depoya yapılan baskınla ürünler ele geçirilerek, M.K.'ye iade edildi. Şüpheli U.Ş., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23