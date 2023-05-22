Mersin'de spor malzemesi dolandırıcılığına gözaltı

Olay, Elazığlı iş adamı M.K'nin, Mersin Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine yaptığı şikayetle ortaya çıktı. Elazığ'da spor malzemeleri satışı yapan M.K., Pakistan'dan piyasa değeri 3,5 milyon lira değerinde futbol ve voleybol topu satın aldı.

Ürünlerin gümrük işlemleri için de Mersin'de gümrük müşavirlik firması sahibi U.Ş ile anlaştı. U.Ş., Pakistan'dan gelen spor malzemelerini Mersin Limanı'ndan çıkardı ancak M.K.'ye teslim etmedi.M.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, birçok güvenlik kamera görüntüsü, PTS ve KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) görüntüleri incelendi.

Spor malzemelerinin ilk konulduğu depodan birkaç farklı yere aktarıldığı belirlenirken, ürünlerin son olarak merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında bir depoda saklandığı ortaya çıktı. Ekipler tarafından depoya yapılan baskınla ürünler ele geçirilerek, M.K.'ye iade edildi. Şüpheli U.Ş., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.