Mersin'de sit alanında kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesindeki sit alanında iş makineleriyle kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cambazlı Mahallesi'ndeki arkeolojik ve doğal sit alanı içeresinde define aradığı iddia edilen 3 kişinin bulunduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti.
Ekipler, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.