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Aktüel Mersin'de sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Aktüel

Mersin'de sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:55:53 -
Mersin'de sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma ekipleri, Canbazlı Mahallesi Tol mevkisinde bulunan arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçak kazı yapan 2 kişiyi yakalayan ekipler, alanda ele geçirdikleri kazı malzemelerine el koydu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.


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