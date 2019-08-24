Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Tarsus ilçesindeki bir oto lastik dükkanına yönelik saldırıda 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:21
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir lastikçi dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1 çocuk öldü,2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Motosikletle Gözlükule Mahallesi'ndeki bir oto lastik dükkanına gelen kar maskeli kişiler, dükkana rastgele ateş ettikten sonra kaçtı.
Saldırıda iş yerinde bulunan K.Y. (18), Y.Y. (13), M.O.Y. (17) ve H.A.Y. (14), çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarlahastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralılardan H.A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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