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Yerel Mersin'de Sertavul geçidi kar nedeniyle TIR geçişine kapatıldı
Yerel

Mersin'de Sertavul geçidi kar nedeniyle TIR geçişine kapatıldı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 03:57:00 -
Mersin'de Sertavul geçidi kar nedeniyle TIR geçişine kapatıldı

Mersin'in Mut ilçesinden Karaman'a bağlanan Sertavul geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve büyük tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Akdeniz bölgesinin bazı iç kesimlerinde yağan kar yağışı 1650 rakımlı Sertavul geçidinde trafiği olumsuz etkiledi. Sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü geçitte, sis ve tipi nedeniyle bölgedeki  trafik kontrollü olarak verilirken, TIR ve büyük tonajlı araçların ise geçişine kapatıldı.

Öte yandan, ticari ve binek araçların da kış lastiği ve zincir olmadan Sertavul geçidinden geçişlerine izin verilmiyor.
 

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