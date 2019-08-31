Mersin'de saman yüklü kamyon yandı! Mersin'in Gülnar ilçesinde saman yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Hasan K. İdaresindeki kamyon Gülnar-Mut kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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