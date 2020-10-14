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Aktüel Mersin'de sahte içkiye karşı "Yıldırım" operasyonu
Aktüel

Mersin'de sahte içkiye karşı "Yıldırım" operasyonu

Kentte, içerisinde metanole rastlanan 700 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:41:40 -
Mersin'de sahte içkiye karşı "Yıldırım" operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin polisinin sahte içkiye karşı başlattığı "Yıldırım" operasyonunda, içerisinde metanole rastlanan 700 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sürdürülen sahte içki denetimleri sırasında, kargo aracılığıyla farklı kentlerde yaşayan 6 kişiye etil alkol gönderileceği bilgisine ulaştı.

Firmanın Akdeniz ilçesindeki şubesinde yürütülen çalışmaları takibe alan ekipler, şüpheliler B.O, Y.A. ve A.K'nin yanlarında getirdikleri 6 koliyi inceledi.

Kolilerde 120 litre etil alkol ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Etil alkollerden alınan örneklerde yüksek oranda metanole rastlanması üzerine ekipler, sahte içkiye karşı "Yıldırım" operasyonu başlattı.

Şebekenin deposuna ulaşan ekipler, burada da içerisinde metanol bulunan 580 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan aroma, kit, anason ve etiket ele geçirdi.

Şebeke üyesi A.A. da ikametinde gözaltına alındı.

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