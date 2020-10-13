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Aktüel Mersin'de sahte içki denetiminde 32 litre etil alkol ele geçirildi
Aktüel

Mersin'de sahte içki denetiminde 32 litre etil alkol ele geçirildi

Denetimlerde 1 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:59:30 -
Mersin'de sahte içki denetiminde 32 litre etil alkol ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 32 litre etil alkol ele geçirildi.

Silifke Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sahte içki denetimleri kapsamında Camiikebir Mahallesi'nde bir adreste şişeler halinde 32 litre etil alkol ele geçirildi.

Adresteki H.Ö, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kentte sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 2 günde hastaneye kaldırılan 13 kişiden 6'sı hayatını kaybetmiş, 7'si tedavi altına alınmıştı. Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.


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