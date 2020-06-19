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Aktüel

Mersin'de sağanak sanayi bölgesini etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:21:21 -
Mersin'de sağanak sanayi bölgesini etkiledi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki elektrik trafolarında hasar oluştu.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, sanayi sitesindeki elektrik tellerine zarar verdi.

Trafoların da zarar gördüğü sağanakta mağazaların elektronik ürünleri de etkilendi.

Erdemli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Öngel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaşanan olay ve hasarla ilgili elektrik dağıtım firmasını bilgilendirdik. Oluşan hasarın karşılanacağını ilettiler. Tüm esnafa geçmiş olsun." dedi.

Esnaf Emre Erçelik ise iş yerinin elektrik panosunun yanması nedeniyle makinelerinin zarar gördüğünü belirterek, yardım talep ettiklerini anlattı.

Sitede ekipler tarafından çalışma başlatıldı.



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