  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de ruhsatsız balık avlayan iki kişiye 8 bin lira ceza
Aktüel

Mersin'de ruhsatsız balık avlayan iki kişiye 8 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:34:09 -
Mersin'de ruhsatsız balık avlayan iki kişiye 8 bin lira ceza

MERSİN (AA) - Mersin'de ruhsatları olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen iki balıkçıya 8 bin lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi almadan balık avı yaptığı tespit edilen iki kişiye 8 bin lira idari ceza uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum
Gündem

Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum

İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir keskin nişancı, Azerbaycan-İran sınırındaki Hüdaferin’i eşiyle ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev’i dürb..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı'na kritik atama!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı'na kritik atama!

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı. Karar Resmi Gazete'de..
Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?
Ekonomi

Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?

Merak edilen Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı? sorusunun cevabı haberimizde.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay