Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne operasyonda 4 kişi yakalandı
MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün faaliyetlerinde yer alan ve ele geçirilen el yapımı patlayıcılarda (EYP) parmak izleri bulunan 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.
Adreslerinde bulunmayan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.