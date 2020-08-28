  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne operasyonda 4 kişi yakalandı
Aktüel

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne operasyonda 4 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 22:58:36 -
Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne operasyonda 4 kişi yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün faaliyetlerinde yer alan ve ele geçirilen el yapımı patlayıcılarda (EYP) parmak izleri bulunan 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Adreslerinde bulunmayan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mike Tyson Türk filmindeki 2 dakikalık rol için servet istedi
Medya

Mike Tyson Türk filmindeki 2 dakikalık rol için servet istedi

Osman Sekiz filminde 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alması istenen Tyson 3 milyon TL ücret istedi.
Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı
Gündem

Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim Hindistan basınına damgasını vurdu. Türkiye'nin bölgede genişleme çabası içer..
Hande Fırat “Salgın kontrolden çıktı” dedi ve ekledi... “Duyumlarıma göre Sağlık Bakanlığı...”
Korona Virüs

Hande Fırat “Salgın kontrolden çıktı” dedi ve ekledi... “Duyumlarıma göre Sağlık Bakanlığı...”

Gazeteci Hande Fırat bugünkü yazısında salgının kontrol çıktığını iddia ederek bazı illerde yatak sorunu yaşandığını ileri sürdü. Bilim Kuru..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı