Mersin’de park ve yeşil alanlar normalleşme dönemine hazırlanıyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, oyun parkları ve yeşil alanlarda temizlik, budama, çocuk oyun gruplarının zeminine kauçuk kapla çalışması başlattı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, iki ayı aşkın bir süredir sosyal hayattan ve sokaklardan izole olan vatandaşlar, 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme dönemine girdi. Böylelikle, parklara akın etmeye başlayan vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak için Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü, yeşil alanlarda başlattığı yenileme çalışmalarını hızlandırdı.

Akdeniz’in parkları ve yeşil alanları hazır

Bu kapsamda Akdeniz’in, farklı mahallelerinde bulunan park ve yeşil alanlarda, çocuk oyun ve oturma gruplarının tadilatı ve zeminin kauçukla kaplanması, futbol sahaları ile parklarda ağaç budama ve çim biçme çalışmaları, sulama ve yeşillendirme, Müftü Deresi yürüyüş yolunun dezenfekte edilmesi, Karaduvar sahilini çimleme, oyun grupları ve spor aletlerinin yıkama ve dezenfekte çalışması aralıksız devam ediyor.

“Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgını ile mücadelede, 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme dönemine geçişle beraber, ilçemiz genelindeki çocuk parkları ile yeşil alanlarda ilaçlama, temizlik ve tadilat işlemleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük bir özveriyle devam ediyor. Vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına, maske ve dezenfektan kullanımına titizlikle devam ettikleri takdirde, normalleşme sürecini daha sağlıklı ve güvenli şekilde atlatabileceğimize inanıyorum” dedi.