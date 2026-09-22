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Spor Dünya yıldızı Türkçe rap ile coştu! Erling Haaland'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Spor

Dünya yıldızı Türkçe rap ile coştu! Erling Haaland'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!

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Dünya yıldızı Türkçe rap ile coştu! Erling Haaland'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin dünyaca ünlü Norveçli golcüsü Erling Haaland, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla Türk futbolseverleri adeta büyüledi. Araç yolculuğu sırasındaki anlarını takipçileriyle paylaşan yıldız futbolcunun Türk müziğine olan hayranlığı dikkatlerden kaçmadı.

Manchester City'nin dünyaca ünlü Norveçli golcüsü Erling Haaland, sosyal medya hesabından Lvbel C5'in ''TAK TAK TAK'' adlı şarkısını dinlediği anları ''Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkıyla coşuyor'' notuyla paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

Premier Lig ekibi Manchester City'nin dünyaca ünlü Norveçli golcüsü Erling Haaland, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türk takipçilerini heyecanlandırdı.

HAALAND'DAN LVBEL C5 SÜRPRİZİ

Yıldız futbolcunun yaptığı yolculuk sırasında şoförün açtığı Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Lvbel C5'in "TAK TAK TAK" adlı şarkısını dinlediği anları paylaşması kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. Haaland, yaptığı paylaşıma ''Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkıyla coşuyor.'' notunu düştü.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Milyonlarca takipçisi bulunan Haaland'ın paylaşımı, kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Türk futbolseverler ve müzik tutkunları, Norveçli golcünün hikayesine binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

 

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