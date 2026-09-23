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Aktüel Karşı yönden gelen araçla çarpıştı! Korkunç kazada 22 yaşındaki genç öldü
Aktüel

Karşı yönden gelen araçla çarpıştı! Korkunç kazada 22 yaşındaki genç öldü

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Karşı yönden gelen araçla çarpıştı! Korkunç kazada 22 yaşındaki genç öldü

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Ramazan Atış’ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 22 yaşındaki Ramazan Atış hayatını kaybetti.

Bursa’da yürekleri yakan bir trafik kazası yaşandı. Kırsal Erenler Mahallesi mevkisinde, plakaları henüz öğrenilemeyen Ramazan Atış (22) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen S.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ramazan Atış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan S.A, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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